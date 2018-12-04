Актера Панина сняли с рейса за курение и оскорбления бортпроводников

04.12.18 14:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с актера Алексея Панина компенсацию за ненадлежащее поведение во время перелета из Стамбула в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета", - сказали в пресс-службе.

Источник в авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что во время перелета из Стамбула во Внуково актер курил, употреблял алкоголь, нарушал общественный порядок на борту самолета и грубо выражался в адрес бортпроводников.

"1 декабря с рейса "Победы" из Стамбула снят сотрудниками полиции известный актер Алексей Панин за пьяный дебош перед посадкой самолета в аэропорту "Внуково". Он дважды покурил в туалетной комнате, кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете", - сказал собеседник агентства.

По его словам, А. Панин также неоднократно оскорблял бортпроводников.

После посадки в Москве на борт были вызваны полицейские, которые сняли актера с рейса.