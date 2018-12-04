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04.12.18 14:56
Актера Панина сняли с рейса за курение и оскорбления бортпроводников
"Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета", - сказали в пресс-службе.
Источник в авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что во время перелета из Стамбула во Внуково актер курил, употреблял алкоголь, нарушал общественный порядок на борту самолета и грубо выражался в адрес бортпроводников.
"1 декабря с рейса "Победы" из Стамбула снят сотрудниками полиции известный актер Алексей Панин за пьяный дебош перед посадкой самолета в аэропорту "Внуково". Он дважды покурил в туалетной комнате, кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете", - сказал собеседник агентства.
По его словам, А. Панин также неоднократно оскорблял бортпроводников.
После посадки в Москве на борт были вызваны полицейские, которые сняли актера с рейса.
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