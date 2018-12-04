Верховный суд РФ может направить на пересмотр дело Pussy Riot – адвокат

04.12.18 17:49

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) является основанием для отмены приговора в отношении Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, осужденных за хулиганство после панк-акции в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

"Верховный суд должен автоматически после решения ЕСПЧ рассмотреть данный вопрос и решить, нужно ли пересматривать дело или нет", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы участниц панк-группы в ЕСПЧ.

Она ответила, что, если Верховный суд по каким-то причинам будет затягивать с рассмотрением данного вопроса, "то мы ему поможем, обратимся с соответствующим ходатайством".

4 декабря ЕСПЧ отказал правительству России в пересмотре решения по делу "Мария Алехина и другие против РФ" в Большой палате. Таким образом, Россия в течение трех месяцев должна выплатить Н.Толоконниковой и М.Алехиной по 16 тысяч евро, Е.Самуцевич - 5 тысяч евро. Также 11 тысяч 750 евро Россия заплатит в качестве компенсации издержек и расходов.