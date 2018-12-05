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Стоимость парковки на некоторых улицах столицы повысится с 15 декабря

© РИА Новости. Виталий Белоусов
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Тарифы на часть парковок в центре Москвы повысятся с 15 декабря, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта Москвы во вторник.

"Для 5% парковочных мест Москвы изменятся тарифы на парковку. Изменения вступят в силу с 15 декабря 2018 года. Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. При этом стоимость меняется только днём с 8:00 до 21:00, ночью тариф остаётся прежним", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами.

"Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час", - сказали в департаменте.

В пресс-службе сообщили, что лишь на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей. "Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. При этом в дни государственных праздников даже на этих улицах автомобили можно будет по-прежнему оставить бесплатно. Для местных жителей (резидентов) - ничего не меняется", - отметили в департаменте.

Власти просят водителей внимательнее смотреть на знаки и таблички, которые будут обновлены до 15 декабря и будут внесены соответствующие изменения в приложение по оплате парковок.

Ранее стоимость парковки внутри Бульварного кольца в зоне действия обычного круглосуточного тарифа составляла 80 рублей в час; в зоне действия дифференцированного тарифа с 20:00 до 08:00 - 80 рублей в час, с 08:00 до 20:00 - 50 рублей за первые 30 минут и 150 рублей в час, начиная с 31-й минуты.

Стоимость парковки в пределах Садового кольца в зоне действия обычного круглосуточного тарифа составляла 60 рублей в час; в зоне действия дифференцированного тарифа с 20:00 до 08:00 - 60 рублей в час, с 08:00 до 20:00 - 60 рублей за первый час и 100 рублей в час, начиная с 61-й минуты.

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