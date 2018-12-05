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05.12.18 15:55

Жилищные услуги подорожают в Москве с 1 января 2019 года

© РИА Новости. Илья Питалев
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы утвердило повышение стоимости жилищных услуг с 1 января 2019 года, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Так, утвержден новый тариф за содержание жилого помещения. Он вырастет в среднем на 1 руб. 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рубль 19 копеек", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что льготный найм жилого помещения подорожает на 35 копеек. Стоимость фактического найма жилого помещения увеличится на 2 руб. 11 копеек, коммерческого найма - на 1 руб. 38 копеек, найма в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, - на 2 руб. 82 копейки.

Как отмечается, в июле 2019 года эти тарифы пересматриваться уже не будут.

"Если говорить об изменениях платы за коммунальные услуги, то в 2019 году они останутся в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ. То есть с 1 января увеличение составит 1,7%, а с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%", - подчеркнули в департаменте.

Также в 2019 году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.

"Всего на цели социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ в бюджете Москвы предусмотрено 46,6 млрд рублей", - заключили в пресс-службе.

Как сообщалось, из-за повышения НДС с 18% до 20% Минэкономразвития предложило отказаться в 2019 году от традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Ведомство предложило повысить тарифы на 1,7% в начале года (по оценке МЭР, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС) и на 2,4% с 1 июля. В МЭР отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

В конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что бюджеты субъектов РФ будут выплачивать компенсации тем гражданам, платежи которых за ЖКУ будут превышать установленные нормы.

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