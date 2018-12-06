Пришедшего в школу с ножом подростка передали врачам

06.12.18 11:32

© РИА Новости. Антон Денисов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Пришедший в школу с ножом школьник передан врачам, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"После переговоров школьник был передан врачам-психиатрам. Его увезли на карете "Скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, побудившие молодого человека прийти в школу с ножом.

Причиной такого поступка мог стать проваленный допуск к Единому госэкзамену, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Вчера они всем классом писали сочинение, от которого зависел допуск к ЕГЭ. Он провалил его. Предположительно, это и стало причиной его поступка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, школьник находится в состоянии психоэмоционального шока.

Ранее сообщалось, что 16-летний школьник принес в школу N1359 в Жулебино канцелярский нож. Из школы были эвакуированы учителя и ученики. В переговорах с мальчиком участвовал психолог. Ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

"На месте находится его мать, психолог. Также прибыла бригада скорой психиатрической помощи. Все они пытаются успокоить подростка", - сказал он.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили "Интерфаксу", что полиция вступила в контакт с угрожающим навредить себе школьником в Москве.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время c молодым человеком организованы переговоры", - сообщили в МВД.