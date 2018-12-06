В Москве создано Управление долевого строительства

06.12.18 11:48

© РИА Новости. Илья Питалев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина создано казенное учреждение "Управление долевого строительства".

Соответствующий документ размещен на сайте столичной мэрии в четверг.

Созданная организация займется обеспечением выполнения проектов в строительстве. Она также будет отвечать за соблюдение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Кроме того, учреждение проследит, чтобы столичный комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве предоставил оказываемые в области долевого строительства жилые здания или другие объекты.

Еще одной задачей станет решение проблем включенных в реестр граждан. Речь идет о людях, вложившихся в долевое строительство и столкнувшихся с нарушением их прав.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства. В декабре правительство утвердило "дорожную карту" по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. Согласно документу, с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.