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06.12.18 11:54

Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных за зиму 13 см

© РИА Новости. Антон Денисов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, с вечера среды к 09:00 четверга в столице выпало 7 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"За неполные 12 часов в городе выпало 12,5% месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 мм", - сказал собеседник агентства, уточнив, что данные получены с базовой метеостанции на ВДНХ.

Он отметил, что в результате снегопада высота снежного покрова в Москве достигла 13 см - рекордного значения за нынешнюю зиму.

По прогнозу синоптиков, интенсивный снегопад в столице продолжится как минимум до 15:00. Температура воздуха в городе не превысит минус 1 градус.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков, сообщил, что в уборке города задействовано около 7 тыс. единиц спецтехники и 55 тыс. рабочих.

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