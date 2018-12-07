Глава Хакасии внес в Верховный Совет кандидатуры на посты двух своих заместителей и министра финансов

07.12.18 09:27

© РИА Новости. Александр Колбасов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый глава Хакасии Валентин Коновалов определился с первыми кандидатурами в новом правительстве, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В Верховный Совет республики направлен на согласование список кандидатов на должности двух заместителей главы республики и министра финансов. На очередной сессии депутатам предстоит согласовать кандидатуры Андрея Асочакова на должность первого заместителя главы Хакасии, Юлии Исмагиловой на должность постоянного представителя Хакасия - заместителя главы Хакасии и Ирины Войновой на должность министра финансов.

Одна из трех кандидатов, Ю.Исмагилова, является новым человеком для Хакасии, говорится в сообщении. Она из Казани, имеет два высших образования. Трудовую деятельность начала педагогом дополнительного образования Казанского городского центра детского творчества, но затем вернулась к основной профессии и работала юристом в различных организациях. Последнее место работы - Департамент по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

11 ноября в Хакасии прошло повторное голосование на выборах главы региона. Единственный кандидат В.Коновалов, выдвинутый КПРФ, получил 57,57% голосов. Против его кандидатуры проголосовали 41,16% избирателей из числа пришедших на выборы.