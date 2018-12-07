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07.12.18 11:06
Более 40 кг наркотиков обнаружили в подпольной лаборатории в Калужской области
Производство на территории региона организовали жители одной из соседних областей.
"Изъято свыше 40 кг наркотических средств, сильнодействующих веществ, химическое оборудование, а также 300 литров наркосодержащей жидкости (стоимость на "черном рынке" около 80 млн рублей)", - говорится в сообщении.
Из всего этого можно было изготовить порядка 150 тыс. доз.
Количество задержанных производителей наркотиков не уточняется.
Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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