Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора

07.12.18 11:27

© РИА Новости. Антон Денисов

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы, работа которой была приостановлена с 3 по 6 декабря в связи с проверкой Ростехнадзора, в пятницу вновь должна начать принимать пассажиров.

Как сообщает сайт компании, после плановой проверки дорога будет работать в установленном режиме - ежедневно, с 12:00 до 20:00.

До 24 декабря проезд на канатной дороге бесплатен для всех, уточняет пресс-служба комплекса.

Московская канатная дорога открылась 27 ноября. На следующий день в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал приостановку работы канатной дороги между Воробьевыми горами и Лужниками, в открытии которой он участвовал.

"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" 29 ноября.

Позже стало известно, что Московская канатная дорога закрылась для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.