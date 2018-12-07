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07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
Как сообщает сайт компании, после плановой проверки дорога будет работать в установленном режиме - ежедневно, с 12:00 до 20:00.
До 24 декабря проезд на канатной дороге бесплатен для всех, уточняет пресс-служба комплекса.
Московская канатная дорога открылась 27 ноября. На следующий день в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал приостановку работы канатной дороги между Воробьевыми горами и Лужниками, в открытии которой он участвовал.
"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" 29 ноября.
Позже стало известно, что Московская канатная дорога закрылась для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.
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