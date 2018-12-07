Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"

07.12.18 12:32

© РИА Новости. Александр Кожохин

7 декабря. Interfax-Russia.ru - В рамках проекта "Книги в метро" на станции метро Пушкинская появилась виртуальная книжная полка с наиболее известными произведениями Александра Пушкина, сообщается на сайте столичной мэрии.

Книжная полка выполнена в виде панно, имеет размер один метр в высоту и два метра в ширину.

Произведения можно скачать на телефон, воспользовавшись QR-кодами, которые размещены рядом с корешками книг. С виртуальной полки можно забрать такие произведения как "Дубровский", "Евгений Онегин", повести "Капитанская дочка", "Пиковая дама", поэмы "Руслан и Людмила", "Медный всадник".

В общей сложности электронная библиотека метро насчитывает более 100 произведений классической литературы, среди которых такие авторы как Лев Толстой, Марк Твен, Джек Лондон и многие другие.