Путин выступит на съезде "Единой России" в субботу – Песков

07.12.18 13:04

© РИА Новости. Евгений Самарин

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в съезде "Единой России" в субботу, а также, что он уделяет большое внимание этой партии.

"Президент будет на съезде. Президент выступит на съезде", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам.

По его словам, "сам этот факт говорит о том, что президент по-прежнему, собственно, остается лидером этой партии, по-прежнему уделяет большое внимание и значение тем делам, которые делает эта партия".