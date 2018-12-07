Красноярский край находится на 22 месте в РФ по выявлению коррупционных преступлений

07.12.18 14:01

© РИА Новости. Владимир Федоренко

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Красноярский край занимает 22 место по выявлению преступлений коррупционной направленности среди субъектов РФ, сообщил журналистам начальник Главного управления МВД России по региону Александр Речицкий.

По его словам, данный рейтинг связан, в том числе с расследованием громких уголовных дел в отношении замруководителя краевого отделения ПФР (Алексей Трофимов - фигурант уголовных дел о хищении более 70 млн рублей и взятке, главы Богучанского района края и его подчиненных (Александр Бахтин - фигурант уголовного дела о взятках в размере более 10 млн рублей - ИФ), ректора красноярского медуниверситета (Иван Артюхов - фигурант уголовного дела о присвоении более 1 млн рублей - ИФ) и других должностных лиц.

"В текущем году в крае возбуждено 33 уголовных дела в отношении 22 должностных лиц государственных органов власти и местного самоуправления, в том числе депутатов горсовета, глав и заместителей районов, руководителей сельсоветов и структурных подразделений органов местного самоуправления", - отметил А.Речицкий.

Начальник краевой полиции также сообщил, что средняя сумма взятки в регионе в текущем году составляет 209 тыс. рублей, и это больше, чем в среднем в Сибирском федеральном округе - 150 тыс. рублей, но меньше, чем по России - 1 млн 798 тыс. рублей.