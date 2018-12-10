Вернуть на родину: около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки" не могут выехать их Китая
  
Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
   
В честь великих: в России выбрали имена крупным аэропортам
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
10.12.18 16:23

В Алтайском крае почти в два раза увеличат фиксированную часть зарплаты врачей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Структура заработной платы врачей в 2019 году в Алтайском крае изменится: ее гарантированная часть, не зависящая от результатов работы, составит 47% - почти в 2 раза больше, чем в настоящее время, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

"В этом году по поручению губернатора Алтайского края в отрасли социальной направленности мы увеличиваем окладную часть заработной платы до 47%. По сути, это двукратный прирост в структуре заработной платы. Уменьшается ее стимулирующая часть, которая обусловлена достижением определенных результатов, и значительно возрастает гарантированная. Это изменение даст докторам ту самую уверенность в будущем, основанную на гарантированности оплаты труда, которая в 2019 году позволит решать стоящие перед отраслью задачи", - сказал Д.Попов.

Изменение структуры заработной платы планируется ввести с 1 января 2019 года.

Глава ведомства подчеркнул, что перед здравоохранением региона стоят большие задачи. В качестве главного показателя Д.Попов назвал снижение смертности. К достижению этого показателя приводит повышение качества и доступности медицинской помощи.

"В настоящее время мы вместе с вопросами доступности и качества медпомощи очень часто обсуждаем и безопасность ее оказания. В декабре мы начнем внедрять новые Порядки оказания медпомощи, в 2019 году мы намерены внести ряд изменений в нормативные документы, которые коснутся отрасли в целом", - отметил Д.Попов.

По его словам, для отрасли актуальны кадровые вопросы - и для сельских медучреждений, и для городских.

"Плотная работа с медицинским университетом и медколледжами позволит нам комплектовать наши учреждения врачами базовых специальностей. (...) Конечно, нам нужно повышать престиж профессии, а также уверенность каждого медработника в его будущем", - подчеркнул Д.Попов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.12.18 12:31
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столицпе из-за гололеда
.
  10.12.18 12:23
Снежный покров вырос в столице до 17 см
.
  10.12.18 12:11
Международный рождественский фестиваль пройдет в Москве 11-17 декабря
.
  10.12.18 11:54
Прощание с Людмилой Алексеевой состоится во вторник в ЦДЖ
.
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket