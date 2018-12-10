В Алтайском крае почти в два раза увеличат фиксированную часть зарплаты врачей

10.12.18 16:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Структура заработной платы врачей в 2019 году в Алтайском крае изменится: ее гарантированная часть, не зависящая от результатов работы, составит 47% - почти в 2 раза больше, чем в настоящее время, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

"В этом году по поручению губернатора Алтайского края в отрасли социальной направленности мы увеличиваем окладную часть заработной платы до 47%. По сути, это двукратный прирост в структуре заработной платы. Уменьшается ее стимулирующая часть, которая обусловлена достижением определенных результатов, и значительно возрастает гарантированная. Это изменение даст докторам ту самую уверенность в будущем, основанную на гарантированности оплаты труда, которая в 2019 году позволит решать стоящие перед отраслью задачи", - сказал Д.Попов.

Изменение структуры заработной платы планируется ввести с 1 января 2019 года.

Глава ведомства подчеркнул, что перед здравоохранением региона стоят большие задачи. В качестве главного показателя Д.Попов назвал снижение смертности. К достижению этого показателя приводит повышение качества и доступности медицинской помощи.

"В настоящее время мы вместе с вопросами доступности и качества медпомощи очень часто обсуждаем и безопасность ее оказания. В декабре мы начнем внедрять новые Порядки оказания медпомощи, в 2019 году мы намерены внести ряд изменений в нормативные документы, которые коснутся отрасли в целом", - отметил Д.Попов.

По его словам, для отрасли актуальны кадровые вопросы - и для сельских медучреждений, и для городских.

"Плотная работа с медицинским университетом и медколледжами позволит нам комплектовать наши учреждения врачами базовых специальностей. (...) Конечно, нам нужно повышать престиж профессии, а также уверенность каждого медработника в его будущем", - подчеркнул Д.Попов.