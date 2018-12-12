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12.12.18 11:19
Уровень сероводорода на востоке Москвы утром превышен почти в 4 раза
По данным наблюдений, содержание вредного вещества превысило норму в 3,7 раза.
Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В районе Косино-Ухтомский было отмечено 0,0294 мг/м3.
Последний раз ухудшение экологической обстановки фиксировалось в Москве 6 ноября. В районе Печатники уровень сероводорода превысил норму в 3,5 раза.
"Мосэкомониторинг" напоминает, что концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше пороговых значений.
В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые от воздействия сероводорода последствия (раздражение глаз) могут наступить при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем порог запаха вредного вещества (0,007 мг/м3).
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