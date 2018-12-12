Процедуру соцнайма в бывших общежитиях упростили в Москве

12.12.18 11:22

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы упростили процедуру оформления жилых помещений в бывших общежитиях, переданных в собственность города, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Как отмечается, для заключения договора соцнайма жителям бывших общежитий теперь достаточно иметь открытый финансовый лицевой счет и регистрацию по месту жительства, либо копию ранее принятого решения о предоставлении комнаты в общежитии. Кроме того, должны отсутствовать долги по оплате коммунальных услуг, необходимо и подтверждение внесения платы за наем помещения.

В ведомстве отметили, что ранее для оформления договора требовалось одновременно наличие ордера о вселении, наличие регистрации по месту жительства, фактическое проживание и подтверждение внесения платы за наем и коммунальные услуги.

"Однако большое число семей не имели возможность представить одновременно все необходимые документы, довольно часто ряд документов был утерян москвичами, что препятствовало необходимому оформлению", - отметили в департаменте.

Кроме того, некоторые жильцы отказывались от заключения договоров соцнайма, опасаясь быть снятыми с жилищного учета из-за значительного увеличения занимаемой площади при заключении договора.

Теперь при определении уровня жилищной обеспеченности семей будет учитываться не более 5 кв.м. от площади помещений общего пользования, таких как коридоры, кухни и душевые. Это позволит москвичам закрепить площадь в бывших общежитиях и приватизировать помещение