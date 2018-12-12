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12.12.18 14:15

ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по обзору с трибун

© РИА Новости. Владимир Сергеев
12 декабря. Interfax-Russia.ru - ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун, сообщил главный архитектор Москвы, руководитель авторского коллектива проектировщиков реконструкции Сергей Кузнецов журналистам в среду.

"До реконструкции около 10% зрительских мест на стадионе находились в зоне плохого обзора. Именно поэтому были заменены сами трибуны - теперь они расположены в два яруса под более крутым углом, плюс появился дополнительный ярус из 100 скай-боксов. Благодаря этим изменениям фанаты имеют прекрасный обзор поля с любой точки трибун", - сказал С. Кузнецов.

Он подчеркнул, что проектные решения обновленной арены прошли испытания Чемпионатом мира по футболу на высшем уровне.

С. Кузнецов напомнил, что ФИФА регламентирует ширину ряда, ширину обычного места, количество телевизионных позиций, количество вип-кресел, которые занимают больше места, чем обычные.

"В ходе реконструкции, чтобы разместить 81 тысячу мест, зрительские места были максимально "заведены" под кровлю. Более того, новые решения даже увеличили объем воздуха, который помещается в чаше. Это получилось за счет того, что поле опустили на полметра вниз", - добавил архитектор.

По его словам, арену очистили от наслоений, бережно сохранив первоначальный облик, включая колоннаду, опоясывающую стадион, внутреннюю стену, форму и пластику кровли. "В тоже время, появились и новые элементы - медиа-кровля и фриз в виде широкой металлической ленты, на которую методом перфорации нанесены изображения символов разных видов спорта", - сказал С. Кузнецов.

"Лужники" были основной ареной Чемпионата мира по футболу в России. Большая спортивная арена приняла семь матчей мундиаля, в том числе матч открытия, один из полуфиналов и финал.

Масштабная реконструкция стадиона "Лужники" завершилась весной 2017 года. В ходе работ арена была фактически разобрана и построена заново, при этом был сохранен узнаваемый исторический фасад 1956 года.

АО "Мосинжпроект" выступило управляющей компанией по реконструкции стадиона. Как рассказал ранее в своем интервью "Интерфаксу" председатель совета директоров АО "Мосинжпроект" Александр Горностаев, реконструкция арены выполнялась под тщательным контролем.

"Реконструкцию Большой спортивной арены в Лужниках контролировали не только городские власти, но и, в первую очередь, представители FIFA. Весь проект реконструкции выполнялся строго по рекомендациям этой международной организации. Это было крайне ответственно, и поддержка со стороны городских властей сыграла свою положительную роль", - подчеркнул он.

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