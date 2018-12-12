Одобрен проект строительства обхода Барнаула с мостом через Обь

12.12.18 17:04

© РИА Новости. Виталий Тимкив

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства автодороги с мостом в обход Барнаула (Алтайский край), выдав положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации.

При этом документы были представлены в ведомство повторно, следует из сообщения Главгосэкспертизы.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минстройтрансе Алтайского края, положительное заключение получено по технической документации. В 2019 году планируется провести исследования для определения стоимости проекта.

Реализация проекта призвана избавить город от проезда транзитного транспорта, следующего из Казахстана, Монголии, Китая и других государств в направлении центральных регионов России.

"В соответствии с прогнозами, нагрузка на транспортную инфраструктуру региона со временем значительно возрастет, а роль Барнаула как узлового центра пересечения транзитных транспортных потоков повысится. Однако уже сейчас транспортная инфраструктура города испытывает серьезную нагрузку, вызванную проездом транзитного, в том числе грузового, автотранспорта", - говорится в сообщении.

Одной из причин загруженности дорог Барнаула является то, что транзитный автотранспорт, следуя со стороны Павловского тракта, может попасть на основные федеральные трассы на правом берегу реки Обь только проехав через весь город.

Одобренный проект строительства "Южного обхода Барнаула" предусматривает строительство трассы протяженностью 68,1 км, которая будет проходить по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов, а также городского округа Барнаул.

Новая дорога должна соединить автодороги Р380 "Новосибирск - Барнаул" и Р256 "Новосибирск-Бийск-госграница с Монголией" (Чуйский тракт). По ходу следования проектируемая дорога пересекает федеральные, муниципальные и подъездные дороги. Для пересечения с существующими трассами предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях.

В рамках проекта предполагается строительство третьего моста через Обь длиной 2,39 км и четырех мостов через протоки, расположенные в пойме реки.

В ходе реализации проекта предполагается также построить площадки отдыха у дороги, остановки общественного транспорта, дорожно-эксплуатационные предприятия.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта предварительно оценивается в 50 млрд рублей.

В конце 2016 года экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил схему резервируемых земель для строительства автодороги в обход Барнаула. На тот момент в Главстрое (сейчас - Минстройтранс) региона "Интерфаксу" сообщали, что в схему попали 430 участков. Срок резервации земель составлял 3 года. За это время регион планировал провести выкуп участков для реализации проекта. При этом у региона есть возможность продлить резервацию.

Сообщалось также, что АО "Институт "Стройпроект" (Санкт-Петербург) было признано победителем конкурса на проектирование обхода Барнаула с предложением 682,4 млн рублей при стартовой цене закупки в 758 млн рублей. Строительство обхода столицы региона и моста через Обь изначально планировалось завершить в 2020 году.