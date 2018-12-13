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13.12.18 14:17

Новый вид избирательной системы введен в Тульской области

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Тульской областной думы в четверг приняли закон, позволяющий применять до пяти видов избирательных систем на выборах в представительные органы муниципальных образований, сообщила пресс-служба облдумы.

Ранее в регионе действовали четыре вида избрания депутатов в местные органы власти.

"Теперь законодательно закреплена возможность использования еще одной избирательной системы, при которой, одна часть депутатов избирается путем распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями (...), другая часть депутатов избирается по многомандатным избирательным округам, в которых избранными признаются зарегистрированные кандидаты в количестве, не превышающем число депутатских мандатов, подлежащих распределению в соответствующем избирательном округе", - говорится в сообщении.

Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет избирательную систему, применяемую при проведении выборов депутатов представительных органов, и закрепляет ее в Уставе муниципального образования.

Законопроект был внесен избирательной комиссией Тульской области.

В Тульской области муниципальные выборы запланированы на сентябрь 2019 года.

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