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17.12.18 11:43
Ночь на понедельник стала самой морозной за зиму в Москве
"Предыдущий температурный минимум нынешней зимой был зафиксирован 1 декабря, когда подморозило до минус 15,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, в ряде районов Подмосковья минувшей ночью показания термометров опустились ниже 20-градусной отметки. Так, в Черустях температура составила 22,5 градуса мороза, в Клину - минус 21,3 градуса, в Новом Иеруслаиме - 21,8 градуса мороза.
Как ожидается, в понедельник днем при солнечной погоде температура воздуха в Москве не поднимется выше 10-12 градусов мороза, по области - 10-15 градусов.
По предварительным прогнозам, морозная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы будет держаться всю текущую неделю: 18 и 19 декабря по ночам ожидается до 15-17 градусов мороза, днем не выше минус 10-12. В последующие дни недели морозы ослабнут на 2-3 градуса.
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