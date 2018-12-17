Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года

17.12.18 13:41

© РИА Новости. Илья Питалев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство десяти станций метро планируется завершить в Москве до конца этого года, заявил в понедельник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Этот год станет рекордным по вводу метрополитена. С начала года уже введены в эксплуатацию 32 км линий метро и 15 станций", - сказал А.Бочкарев журналистам.

По его словам, до конца года планируется завершить строительство станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии, станции "Савеловская" на Большой кольцевой линии, а также участки Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Некрасовки" и Сокольнической - от станции "Саларьево" до станции "Столбово".

А.Бочкарев напомнил, что для пассажиров в этом году были открыты первый участок Большой кольцевой линии от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская", а также участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Раменки" до станции "Рассказовка".

"Кроме этого были построены и открыты два электродепо - "Лихоборы" и "Солнцево". Эти депо необходимы для обслуживания поездов метро", - сказал глава департамента.