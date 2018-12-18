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18.12.18 08:43

Задержанных в общежитии Москве ингушских студентов отпустили из полиции

© РИА Новости. Роман Антонов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Задержанных в понедельник утром студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) из Ингушетии отпустили из полиции, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе постпредства республики в Москве.

"Все ингушские студенты, задержанные утром в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе в Москве, на данный момент отпущены. Об этом сообщили заместители постпреда Ингушетии в Москве - Адам Бузуртанов и Адам Евлоев, находящиеся в ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино", куда были доставлены молодые люди", - сказал сотрудник пресс-службы в понедельник вечером.

По его данным, в понедельник были задержаны порядка 40 студентов из Ингушетии. Кроме ингушей, были доставлены в ОВД представители других национальностей, в том числе из республик Северного Кавказа.

"С утра постпредство пыталось выяснить у сотрудников правоохранительных органов и у руководства вуза, на каком основании были задержаны ребята, однако первые подробности появились только поздно вечером. В ходе телефонного разговора вице-премьера республики - постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в настоящее время выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию. Об отчислении студентов речи не идет.

18 декабря состоится встреча с руководством вуза, в которой примут участие представители отдела молодежной политики постпредства республики. Также достигнута договоренность с ГУ МВД Москвы о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством региона для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе сотрудниками правоохранительных органов в понедельник утром проводились обыски и задержания студентов за различные нарушения. В связи с этим глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания ингушских студентов.

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