РФ примет дополнительные меры по укреплению безопасности в случае выхода США из ДРСМД

18.12.18 14:34

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 декабря. Interfax-Russia.ru - В случае выхода США из ДРСМД, фактически слома договора Россия будет вынуждена принять дополнительные меры, укрепляющие безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае слома Договора со стороны Соединенных Штатов, я уже говорил об этом публично и считаю необходимым в этой аудитории еще раз прямо заявить: мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность", - сказал В.Путин, выступая на коллегии Минобороны России.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта, как и прежде, для любых предложений и инициатив, направленных на укрепление всеобщей безопасности. "В том числе по предотвращению новой гонки вооружений. Это, уверен, в интересах не только России, но и США, и всего мира", - сказал глава государства.

Владимир Путин предупредил о масштабных негативных последствиях одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив угрозу деградации всей системы контроля над вооружениями.

"Серьезную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из ДРСМД. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия", - сказал В.Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ в Москве во вторник.

Как подчеркнул президент РФ, это "заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации или даже об обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения".