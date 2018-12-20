Станция "Беломорская" откроется для пассажиров в Московском метро

20.12.18 08:52

фото сайта мэра Москвы

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая станция "Беломорская", строительство которой велось на действующем участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино", в четверг днем примет первых пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в столичном стройкомплексе.

Таким образом, общее число станций "классического" метро столицы, то есть без учета Московского центрального кольца, достигнет 223.

Это станция мелкого заложения колонного типа с одним пассажирским вестибюлем с двумя выходами на пересечении улиц Беломорская и Смольная. В перспективе может быть построен еще один вестибюль вдоль Беломорской улицы.

Новая станция рассчитана на пассажиропоток до 150 тыс. человек в сутки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что северным участком "зеленой" ветки метро будут пользоваться более 260 тыс. человек в сутки.

"В непосредственной близости от станций "Ховрино" и "Беломорская" Замоскворецкой линии метро расположены кварталы с населением более 65 тысяч человек. Совокупный пассажиропоток этого участка после ввода "Беломорской" составит более 260 тыс. человек в сутки", - отмечал М.Хуснуллин.

Изначально "Беломорская" не была включена в план строительства продления Замоскворецкой линии метро, но по просьбе жителей района место для нее нашли. Стоимость контракта на строительство станции составила 5,7 млрд рублей.