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20.12.18 09:35

Суд Крыма оставил под стражей четырех украинских военных моряков

© РИА Новости. Александр Полегенько
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крыма в среду отказался удовлетворить апелляции адвокатов на постановления Киевского райсуда Симферополя об аресте четырех военных моряков с задержанных в Черном море кораблей ВМС Украины, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Речь идет о гражданах Украины Владимире Варимезе, Андрее Опрыско, Юрии Будзыло, Сергее Цыбизове.

Вместе с тем, ВС Крыма уточнил дату окончания ареста моряков из-за технической ошибки, допущенной судом первой инстанции. Срок истекает 24-го, а не 25-го января 2019 года.

"Уточнили дату окончания срока содержания под стражей в качестве меры пресечения и указали исчисление содержания под стражей не в днях, а в сутках, как требует норма УПК", - пояснила судья Алла Овчинникова.

Украинские военные содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово" и участвовали в заседании по видеоконференцсвязи.

Их адвокаты настаивали, что, согласно Женевской конвенции 1949 года, моряки имеют статус военнопленных и не подлежат суду общей юрисдикции. Мнение отражает позицию официального Киева.

Прокурор заявил, что статус военнопленных к арестованным украинцам применять нельзя, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

Защита допускает подачу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал журналистам адвокат Ю.Будзыло Айдер Азаматов.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Двадцать два моряка и двое сотрудников СБУ, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - на два месяца.

Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

В суд Керчи апелляции на арест двух моряков и одного сотрудника украинской спецслужбы не поступили. Райсуд в Симферополе получил жалобы. Жалобы на арест 15 моряков переданы в ВС Крыма на текущей неделе, рассматриваются 19-21 декабря.

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