|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.18 11:05
Минэкономразвития ожидает освоения Крымом денег по ФЦП в 2018г на 93%, Севастополем - на 63%
"Неосвоение есть: по Крыму (будут освоены деньги на - ИФ) 93%, по Севастополю - около 63%. Это не очень хорошая история, получается - некачественное планирование. С другой стороны - хороший стимул осваивать те средства, которые (будут - ИФ) выделены", - сказал С.Назаров.
В материалах ко встрече говорится, что кассовое исполнение ФЦП в Крыму на начало декабря составляет 72% (48 млрд из 66,3 млрд рублей), в Севастополе 43% (3,3 млрд из 7,6 млрд рублей).
Крымская федеральная целевая программа принята кабинетом министров России в августе 2014 года, в нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре текущего года: программа продлена на два года - до 2022 года, расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket