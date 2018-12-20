Минэкономразвития ожидает освоения Крымом денег по ФЦП в 2018г на 93%, Севастополем - на 63%

20.12.18 11:05

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Республика Крым, согласно прогнозам, освоит деньги, выделенные на 2018 год по федеральной целевой программе (ФЦП) развития региона на 93%, Севастополь - на 63%, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров журналистам в четверг в Симферополе.

"Неосвоение есть: по Крыму (будут освоены деньги на - ИФ) 93%, по Севастополю - около 63%. Это не очень хорошая история, получается - некачественное планирование. С другой стороны - хороший стимул осваивать те средства, которые (будут - ИФ) выделены", - сказал С.Назаров.

В материалах ко встрече говорится, что кассовое исполнение ФЦП в Крыму на начало декабря составляет 72% (48 млрд из 66,3 млрд рублей), в Севастополе 43% (3,3 млрд из 7,6 млрд рублей).

Крымская федеральная целевая программа принята кабинетом министров России в августе 2014 года, в нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре текущего года: программа продлена на два года - до 2022 года, расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).