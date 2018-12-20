|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.18 11:29
Цены на живые ёлки на столичных ёлочных базарах сопоставимы с прошлым годом
"Цена сопоставима с прошлым годом - это приблизительно за один метр 1 тыс. рублей на отечественную ель или сосну, и примерно от 3,5 до 4 тыс. рублей на импортную продукцию", - сообщил А.Немерюк в четверг журналистам.
Он анпомнил, что в Москве 20 декабря начали работу елочные базары.
"Сегодня в Москве начали свою работу 267 ёлочных базаров, которые находятся на городских территориях, помимо этого, многие сетевые магазины предлагают москвичам приобрести живую ель", - сказал глава департамента.
А.Немерюк сообщил, что в течение 11 предновогодних дней будет продано более 50 тыс. елей.
"В целом количество ёлок, которое будет продано, более 50 тысяч - это те ёлки, которые уже приехали в Москву. Причем приехали не только из Перми, Пензы, Саратова, также можно найти на ёлочных базарах и датские ели. В течение 11 дней до Нового года один развал продаёт до 200-300 ёлок, - сказал он.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket