Цены на живые ёлки на столичных ёлочных базарах сопоставимы с прошлым годом

20.12.18 11:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Цены на живые ели на официальных столичных ёлочных базарах в текущем году существенно не повысились, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Цена сопоставима с прошлым годом - это приблизительно за один метр 1 тыс. рублей на отечественную ель или сосну, и примерно от 3,5 до 4 тыс. рублей на импортную продукцию", - сообщил А.Немерюк в четверг журналистам.

Он анпомнил, что в Москве 20 декабря начали работу елочные базары.

"Сегодня в Москве начали свою работу 267 ёлочных базаров, которые находятся на городских территориях, помимо этого, многие сетевые магазины предлагают москвичам приобрести живую ель", - сказал глава департамента.

А.Немерюк сообщил, что в течение 11 предновогодних дней будет продано более 50 тыс. елей.

"В целом количество ёлок, которое будет продано, более 50 тысяч - это те ёлки, которые уже приехали в Москву. Причем приехали не только из Перми, Пензы, Саратова, также можно найти на ёлочных базарах и датские ели. В течение 11 дней до Нового года один развал продаёт до 200-300 ёлок, - сказал он.