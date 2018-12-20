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20.12.18 11:37
Столичные власти предложили удвоить штраф за неоплату парковки до 5 тыс. рублей
Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.
В пояснительной записке к проекту поправки отмечается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.
"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.
Депутаты отмечают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".
С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.
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