Столичные власти предложили удвоить штраф за неоплату парковки до 5 тыс. рублей

20.12.18 11:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Штраф за неоплату парковки на улично-дорожной сети Москвы может вырасти вдвое с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс.

Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.

В пояснительной записке к проекту поправки отмечается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты отмечают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.