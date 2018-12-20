Власти Севастополя внесли 775 млн руб. в капитал аэропорта "Симферополь" для развития его филиала

20.12.18 16:35

© РИА Новости. Александр Полегенько

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Департамент по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя внес в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС") 775,47 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, внесенные в уставный капитал АО "МАС" средства будут направлены на реконструкцию и развитие гражданского сектора его филиала - севастопольского аэропорта "Бельбек".

"На приобретение акций было направлено 775,47 млн рублей бюджетных инвестиций, выделенных министерством экономического развития Российской Федерации на реконструкцию и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента Рустэма Зайнуллина.

В частности, 736,7 млн рублей из 775,47 млн рублей составят средства федерального бюджета, 38,77 млн рублей - бюджетные средства Севастополя.

По словам Р.Зайнуллина, в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития республики Крым и Севастополя до 2022 года между департаментом по имущественным и земельным отношениям города и АО "МАС" заключен договор об участии Севастополя в собственности акционерного общества.

Р.Зайнуллин уточнил журналистам, что "приобретены акции, порядка 6% доли уставного капитала". "Мы сейчас ведем работу, чтобы представители Севастополя были включены в совет директоров", - добавил он.

До этого единственным акционером АО "МАС" было правительство Крыма. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал АО без учета изменений составлял 14,464 млрд 675,682 тыс. рублей.

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х его стали использовать для приема правительственных самолетов. После присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "МАС".

Компания Lufthansa Consulting разработала бизнес-план развития гражданского сектора аэропорта. В этом году в "Бельбеке" проводилась реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП). ВПП стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов.