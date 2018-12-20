Росавиация в 2019 году субсидирует более 100 маршрутов на Дальний Восток, в Крым и Калининград

20.12.18 16:41

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Росавиация опубликовала список субсидируемых в 2019 году маршрутов для воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.

Так, рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, которые подали соответствующие заявки. Всего, согласно постановлению правительства, может быть просубсидирован 161 дальневосточный маршрут.

Льготные авиаперевозки в Симферополь и обратно будут выполнять пять авиакомпаний по 11 из 63 предусмотренных постановлением маршрутов, в Калининград - шесть перевозчиков по семи из семи возможных маршрутов.

В программе участвуют десять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Сибирь", "Азимут", "Якутия", NordStar, "Нордавиа", "ЮТэйр", "ИрАэро". Общий объем выделяемых им субсидий составляет 3,8 млрд руб. Согласно постановлению, 75% от этой суммы (2,9 млрд руб.) направляется на дальневосточные рейсы, 15% (572 млн руб.) - на полеты в Симферополь, 10% (381 млн руб.) - в Калининград.

Предполагается, что билеты по спецтарифам будут доступны в течение всего года. Их могут приобрести граждане РФ младше 23 и старше 55 лет (мужчины - старше 60 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

В настоящее время в РФ действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь (утверждены одним постановлением), а также межрегиональных рейсов. В бюджете на 2018 год на эти цели было предусмотрено 7,2 млрд руб., из них 2,9 млрд руб. - на дальневосточные рейсы. При этом участвующий в программе "Аэрофлот" дважды за год приостанавливал продажи льготных билетов в ДФО, ссылаясь на полное освоение субсидий. Для возобновления продаж более 600 млн руб. были перераспределены из неосвоенных средств других программ, 400 млн руб. пришлось выделять из Резервного фонда правительства.