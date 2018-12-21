Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве

21.12.18 11:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 декабря. Interfax-Russia.ru - В ночь с 31 декабря на 1 января встретить Новый год на ВДНХ в Москве можно будет сразу на пяти площадках, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу.

"ВДНХ - одна из самых посещаемых площадок Москвы в новогоднюю ночь. Готовится яркая и насыщенная программа. Кроме катания на коньках, гостей ждут выступления музыкантов, парад Дедов Морозов, командные игры в керлинг и юкигассен, флешмобы и красочный фейерверк", - сказала она.

В рамках встречи Нового года на ВДНХ пройдет шествие Дедов Морозов из разных регионов и стран: якутского Чысхаана, белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и русского Деда Мороза. Шествие пройдет на катках "Цветник" и "Ракета" в сопровождении сказочных помощников.

В праздничную ночь катки ВДНХ станут танцевальными площадками. Так, на катке "Ракета" выступит группа Tesla Boy, а сразу после боя курантов и фейерверка на сцену этого катка выйдет коллектив "Моя Мишель". Завершится праздничный концерт выступлением музыкантов коллектива Vanyn.

С 21:00 на всех площадках Города зимы на ВДНХ будут проводиться флешмобы и игры. Например, в павильоне "Керлинг" и на площадке для игры в юкигассен пройдут "Главные игры года". Насыщенная программа ждет посетителей на тюбинговой горке "Север".

На больших экранах гости ВДНХ увидят видеопоздравления от врачей, пожарных, космонавтов - тех, кто даже в Новый год находятся на рабочем посту.