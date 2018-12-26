В Москве стоит обычная среднестатистическая зима – заммэра

26.12.18 12:16

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Предыдущая зима в столице была более снежная, чем нынешняя, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В прошлую зиму снег не шел, а падал на город мощными зарядами. А нынешняя - пока обычная среднестатистическая зима. Снег хотя и идет почти каждый день, но понемногу, уже выпало почти 50 см", - сказал П.Бирюков в интервью "Российской газете" в среду.

Заммэра уточнил, что с начала зимы с улиц города вывезено уже 3 млн куб. метров снега.

"Столько же в пределах нормы ожидается и в январе. Выводим на уборку (снега - ИФ) до 8 тыс. машин и они вполне справляются с расчисткой города", - подчеркнул П.Бирюков.

Он напомнил, что зимой 2017-2018 года приходилось задействовать максимальное количество техники - до 18-20 тыс. единиц в сутки.

П.Бирюков посетовал на то, что синоптики дают уже четвертый по счету прогноз погоды на новогоднюю ночь.

"Правда, вот новогодний прогноз уже четвертый по счету, выданный синоптиками, выглядит суровее, чем первоначальный. Сначала они обещали на новогодние праздники от 0 до 7 градусов мороза, а теперь говорят, что может быть и до минус 15", - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что в новогодние праздники в Москве будет идти снег.