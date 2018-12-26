Собянин назвал выборы мэра Москвы одним из главных событий в 2018 году

26.12.18 14:39

© РИА Новости. Денис Гришкин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги уходящего года, назвал главные события для москвичей и себя лично.

"Замечательный, рекордный год. Во-первых, замечательно то, что я прошел через выборы мэра Москвы", - сказал С.Собянин в среду в интервью телеканалам "Россия 24", "Россия 1" и "Москва 24".

Он назвал выборы главным экзаменом в своей жизни.

"Конечно, для меня это главный экзамен... У нас есть главный экзаменатор, это москвичи. Для меня это было очень волнительно, ответственно", - подчеркнул С.Собянин.

"Во-вторых, этот год собрал столько рекордов, что хватило бы и на целую Книгу рекордов Гиннесса - и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям", - добавил мэр.