Три ребенка погибли на пожаре в Костромской области

27.12.18 11:01

© РИА Новости. Денис Мукимов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи начали проверку в связи с гибелью в ночь на четверг трех несовершеннолетних сестер в деревне Игумново Буйского района Костромской области, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Вакурова.

Предварительно установлено, что в частном доме проживала семья из пяти человек.

Во время пожара в помещении находились женщина и трое ее дочерей в возрасте 17, 13 и трех лет. Женщине удалось выбраться через окно, девочки погибли.

"Семья характеризуется положительно, на каких-либо профилактических учетах члены семьи не состояли. Мать и отец девочек работают", - уточнила О.Вакурова.

Следователи рассматривают две причины возгорания - неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.