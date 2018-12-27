Достройка трех проблемных ЖК в "новой" Москве завершится в 2019 году

27.12.18 11:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Проблемы обманутых дольщиков жилых комплексов "Спорт Таун", "Марьино Град" и "Спортивный квартал" будут решены в течение следующего года, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"По жилому комплексу "Марьино Град" уже в январе планируется получить заключение о соответствии, в феврале ввести в эксплуатацию первую часть, летом еще одну и в конце года - оставшуюся", - сказал М. Хуснуллин.

По его словам, работы в качестве технического заказчика ведет сейчас компания CapitalGroup. Глава стройкомплекса отметил, что компания CapitalGroup также достраивает проблемные ЖК "Спортивный квартал" и "Спорт Таун".

"Что касается "Спортивного Квартала", а это где-то порядка 90 тыс. кв. м, сейчас компания подает документы на получение заключения о соответствии. Основные работы закончены, в начале следующего года планируется уже ввод в эксплуатацию", - рассказал М. Хуснуллин.

Он пояснил, что найдено решение и по недострою "Спорт Таун" - его также возьмется достраивать CapitalGroup, и до конца 2019 года планируется завершить все работы.

М. Хуснуллин напомнил, что за последние 7 лет были решены проблемы более чем 11 тыс. обманутых дольщиков, сейчас их 5571.