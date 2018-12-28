Коммерческие помещения на Петровке проданы почти за 85 млн рублей

28.12.18 12:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Коммерческие площади на Петровке в Москве проданы на торгах почти за 85 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Нежилые помещения общей площадью 485,6 кв.м в дореволюционном доме на улице Петровке приобрел через городской аукцион инвестор из Перми. Стоимость сделки составила 84,7 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

"После заключения сделки помещения необходимо привести в порядок, вероятнее всего площади будут приспособлены под офисное назначение", - отметил в свою очередь новый собственник Андрей Шкловский.

Как уточняется, нежилые помещения расположены на первом и втором этажах жилого здания по адресу: улица Петровка,17, стр.1. Дом построен до 1917 года.