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02.01.19 15:34
В 2019 году в Москве откроется 14 станций метро
"За последние годы мы создали неплохой задел и продолжим активное строительство метро. В этом году мы планируем запустить 14 станций метро. Это восемь станций на Некрасовской линии, участок Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово" и две станции Большого кольца метро - "Лефортово" и "Авиамоторная", - сказал М.Хуснуллин.
По его словам, в столице на строительстве метро задействовано около 50 тысяч рабочих, инженеров, проектировщиков, а также около 30 тоннелепроходческих машин.
М. Хуснуллин напомнил, что 2017 год был рекордным по вводу метро в эксплуатацию. "В 2018 году мы совершили настоящий рывок: такого количества участков линий и станций в год не вводилось ни разу за всю историю метрополитена. 33 километра новых линий и 17 станций - беспрецедентные объемы, побившие рекорд 1935-го года", - добавил М. Хуснуллин.
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