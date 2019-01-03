|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.01.19 10:23
Три станции "фиолетовой ветки" московского метро 4-8 января закроют для расширения сети метрополитена
"С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена. В указанный период поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино"",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Московского метрополитена.
По словам собеседника агентства, от "Выхино" до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.
В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра, сказали в пресс-службе столичной подземки.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket