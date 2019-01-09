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09.01.19 11:53
Посольство Ирландии в России запросило консульский доступ к Уилану
"Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, который был задержан в России, после получения запроса о помощи. Департамент международных дел и торговли предоставит всю соответствующую помощь по этому делу", - сказали "Интерфаксу" в посольстве Ирландии в РФ, отвечая на вопрос о том, запрашивали ли в посольстве консульский доступ к Полу Уилану.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.
Речь идёт о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.
П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.
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