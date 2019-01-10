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10.01.19 17:14
Удалось прекратить поступление воды в Тушинской тоннель в Москве
"По состоянию на 16:30 МСК уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около 1 м. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время - до 18:00 - планируется спустить воду до нулевого уровня",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".
По словам собеседника агентства, после этого будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия.
"Его возможной причиной могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка Канала имени Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезности произошедшей аварии: "Авария серьезная. Объём работ большой. Достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось остановить движение. Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение".
Для ликвидации последствий разлива воды с сооружений канала им.Москвы по поручению С.Собянина был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщил, что проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 75 кв.м, а в результате проседания грунта выливается порядка 40-50 литров воды в секунду.
Более 150 КамАЗов потребуется для вывоза песка из подтопленного Тушинского тоннеля, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Песка очень много. По моей оценке, нужно до 150 автомобилей КАМАЗ, чтобы вывезти этот песок, или даже больше", - заявил М.Ликсутов в эфире канала Россия 24.
По его словам, все уборочная техника, КАМАЗы и погрузочные машины готовы.
"Частично мы уже вывозим, 30 машин уже уехало", - сказал он.
В столичном ГИБДД со своей стороны заявили, что "в настоящее время проработана временная схема организации движения, которая предусматривает восстановление движения по Волоколамскому шоссе в сторону области с перепуском его через встречное направление Тушинского тоннеля, для чего осуществляется выставление полимерных блоков под контролем сотрудников ГИБДД".
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