S7 увеличит до 5 раз в неделю количество рейсов из Магадана в Новосибирск

11.01.19 07:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Сибирь"(S7 Airlines) планирует в 2019 году увеличить частоту выполнения рейсов по маршруту Новосибирск - Магадан - Новосибирск до пяти рейсов в неделю, сообщается на сайте правительства Магаданской области в пятницу.

"Дополнительно авиакомпания предлагает удобную стыковку рейсами из Магадана в Краснодар. Так, в направлении Новосибирск - Краснодар авиарейсы будут выполняться ежедневно. Таким образом, количество стыковок между этими пунктами увеличится и добраться до необходимой точки назначения станет еще удобнее", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 г. депутаты Магаданской области обратились к председателю правительства РФ в связи с прогнозируемым дефицитом авиабилетов. В частности, речь шла о полетах из Магадана в Москву в 2019 году.

"Полеты по маршруту Москва-Магадан-Москва будет выполнять единственный авиаперевозчик - компания "Россия" - на воздушном судне Б-777-300 с компоновкой 373 кресла. Весь год будет сохраняться интенсивность 4-5 рейсов в неделю, в пиковый период с 23 мая по 2 октября - самолеты будут летать ежедневно, но и это не гарантирует всем желающим возможность вылета", - говорилось в обращении депутатов. По данным областной думы, в 2019 г. количество пассажиров, которые намерены вылететь из Магадана в Москву, оценивается в 86 тыс. 144 человек, обратно - 85 тыс. 580 человек.