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11.01.19 12:48
Аварийный участок канала им. Москвы будет обследован в течение 2 недель
"Участок выведен из эксплуатации до 1 апреля, обследование продлится в течение двух недель. Нужно будет ликвидировать лёд и слой ила, возможно, подождать, пока ил подмерзнет. 15 февраля планируем выйти на основные работы", - сказал Г.Елянюшкин "Интерфаксу" в пятницу.
По его словам, в течение двух недель будут проводиться исследования, затем сделано заключение и подготовлено техническое задание.
"Может, даже уложимся в одну неделю", - сказал Г.Елянюшкин.
Глава "Канала имени Москвы" сообщил, что все сооружения дамбы обследуют в регулярном порядке. "У нас создана система мониторинга", - подчеркнул он.
Говоря об аварийном объекте, Г.Елянюшкин сообщил, что так называемый "водный мост" - единственный на весь канал. "Таких сооружений даже в мире единицы", сказал он.
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