Аварийный участок канала им. Москвы будет обследован в течение 2 недель

11.01.19 12:48

© РИА Новости. Нина Зотина

11 января. Interfax-Russia.ru - Детальное обследование аварийного участка канала имени Москвы, из-за которого в четверг утром произошло затопление Тушинского автомобильного тоннеля, продлится в течение двух недель, сообщил руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Участок выведен из эксплуатации до 1 апреля, обследование продлится в течение двух недель. Нужно будет ликвидировать лёд и слой ила, возможно, подождать, пока ил подмерзнет. 15 февраля планируем выйти на основные работы", - сказал Г.Елянюшкин "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, в течение двух недель будут проводиться исследования, затем сделано заключение и подготовлено техническое задание.

"Может, даже уложимся в одну неделю", - сказал Г.Елянюшкин.

Глава "Канала имени Москвы" сообщил, что все сооружения дамбы обследуют в регулярном порядке. "У нас создана система мониторинга", - подчеркнул он.

Говоря об аварийном объекте, Г.Елянюшкин сообщил, что так называемый "водный мост" - единственный на весь канал. "Таких сооружений даже в мире единицы", сказал он.