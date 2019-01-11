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11.01.19 13:04
Речь об обмене Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян не идет – МИД РФ
"Я хотела бы подчеркнуть, что на нынешнем этапе речи о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет. Материалов много на этот счет: есть и предположения, есть и откровенные спекуляции и фейки", - заявила она журналистам на брифинге.
М.Захарова подчеркнула, что все эти сообщения не более чем домыслы и предположения авторов: "Обвиняемого ждет суд".
Касаясь запрошенного Канадой, Великобританией и Ирландией консульского доступа к П.Уилану, она сказала: "В данных случаях на оснований Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года такую возможность они получат по взаимной договоренности во взаимно удобные сроки".
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с арестом П.Уилана заявил журналистам, что в России никогда не используют людей "в качестве пешек в дипломатической игре".
Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.
Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. П.Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.
Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.
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