Речь об обмене Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян не идет – МИД РФ

11.01.19 13:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 января. Interfax-Russia.ru - На нынешнем этапе речь об обмене обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на кого-либо из арестованных за рубежом россиян не идет, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы подчеркнуть, что на нынешнем этапе речи о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет. Материалов много на этот счет: есть и предположения, есть и откровенные спекуляции и фейки", - заявила она журналистам на брифинге.

М.Захарова подчеркнула, что все эти сообщения не более чем домыслы и предположения авторов: "Обвиняемого ждет суд".

Касаясь запрошенного Канадой, Великобританией и Ирландией консульского доступа к П.Уилану, она сказала: "В данных случаях на оснований Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года такую возможность они получат по взаимной договоренности во взаимно удобные сроки".

В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с арестом П.Уилана заявил журналистам, что в России никогда не используют людей "в качестве пешек в дипломатической игре".

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. П.Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.