Очередное землетрясение зафиксировано в Туве

11.01.19 14:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 января. Interfax-Russia.ru - Новый подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в западной части Тувы в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 13:18 мск в пятницу, имел координаты 51.31 градуса северной широты и 90.36 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 285 км западнее Кызыла.

Как сообщалось, в 8:05 мск в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.