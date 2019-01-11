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11.01.19 15:39

Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника затопления Тушинского тоннеля

© РИА Новости. Михаил Мордасов
11 января. Interfax-Russia.ru - Канал имени Москвы намерен потребовать возмещения затрат на восстановление повреждённого участка, заявил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Все гидротехнические сооружения застрахованы. После того, как будет определён виновный в возникновении аварии, будут выставлены претензии к производителю работы в 2000-х годах, либо будет предъявлена к страховому возмещению сумма ущерба, который был нанесен", - сообщил Г.Елянюшкин журналистам в пятницу.

Как сообщалось, утром 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 кв. м и вынос части воды на автомобильную дорогу. Движение по тоннелю было временно остановлено.

Тушинский тоннель располагается на участке между гидроузлами №7 и №8. По данным ФГБУ "Канал имени Москвы", ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годах, - между грунтом и шпунтовой стенкой.

"Сейчас давать оценку произошедшему рано. Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны - водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными. Но раз ситуация произошла, мы будем проводить глубокий анализ случившегося с профильными институтами и обнародуем результаты этой работы", - привела накануне слова Г.Елянюшкина пресс-служба "Канала имени Москвы".

После аварии на канале сообщалось, что гражданская ответственность ФГБУ "Канал имени Москвы" по причинению вреда третьим лицам была застрахована в "СОГАЗе".

"Говорить о чем-либо конкретном пока преждевременно - к настоящему моменту компания не располагает информацией об ущербе третьим лицам. Мы выясняем обстоятельства произошедшего, и если событие будет признано страховым случаем, "СОГАЗ" выполнит свои обязательства, предусмотренные договором страхования", - отмечалось в сообщении страховщика.

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