Похищенным в Москве оказался Василенко, разыскиваемого на Украине по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова

11.01.19 18:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 января. Interfax-Russia.ru- Московские следователи возбудили уголовное дело о похищении человека после инцидента со стрельбой и захватом мужчины возле кафе на проспекте Мира, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Ю.Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Она напомнила, что накануне вечером вблизи кафе на проспекте Мира, неизвестные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись.

"В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сказала Ю.Иванова, не уточнив имени похищенного мужчины.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений, добавила Ю.Иванова.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшим является уроженец Харькова (Украина) Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины.

Ранее в пятницу источник сообщал, что сотрудники правоохранительных органов изучают видео с места похищения, а также изъятые с места преступления гильзы калибра 7,62, предположительно, от пистолета ТТ.

Между тем в прокуратуре Киева подтвердили, что разыскивают уроженца Харькова Юрия Василенко по подозрению в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве, однако не располагают информацией о его возможном похищении в Москве.

"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - сказала пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Я.Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Я.Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный - А.Лось - был вместе с Я.Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Я.Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин - бывший гражданский муж вдовы Д.Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Досудебное расследование по делу об убийстве Д.Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и 5 соучастникам.

Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.

18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.

13 ноября в Шевченковском райсуде Киева завершили зачитывать обвинительный акт по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве. Суд определил порядок исследования доказательств в деле, а также принял решение сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших.

В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает Ю.Василенко в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве. Сообщалось, что он скрываются от органа досудебного расследования Украины и находятся в розыске.