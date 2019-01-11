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11.01.19 18:11
Похищенным в Москве оказался Василенко, разыскиваемого на Украине по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Ю.Иванова в пятницу "Интерфаксу".
Она напомнила, что накануне вечером вблизи кафе на проспекте Мира, неизвестные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись.
"В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сказала Ю.Иванова, не уточнив имени похищенного мужчины.
В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений, добавила Ю.Иванова.
Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшим является уроженец Харькова (Украина) Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины.
Ранее в пятницу источник сообщал, что сотрудники правоохранительных органов изучают видео с места похищения, а также изъятые с места преступления гильзы калибра 7,62, предположительно, от пистолета ТТ.
Между тем в прокуратуре Киева подтвердили, что разыскивают уроженца Харькова Юрия Василенко по подозрению в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве, однако не располагают информацией о его возможном похищении в Москве.
"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - сказала пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.
Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Я.Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Я.Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный - А.Лось - был вместе с Я.Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Я.Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.
В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин - бывший гражданский муж вдовы Д.Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.
Досудебное расследование по делу об убийстве Д.Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и 5 соучастникам.
Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.
18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.
13 ноября в Шевченковском райсуде Киева завершили зачитывать обвинительный акт по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве. Суд определил порядок исследования доказательств в деле, а также принял решение сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших.
В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает Ю.Василенко в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве. Сообщалось, что он скрываются от органа досудебного расследования Украины и находятся в розыске.
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