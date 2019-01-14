Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом под Тулой

14.01.19 11:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 января. Interfax-Russia.ru - Семья из четырех человек госпитализирована с отравлением угарным газом в городе Болохово Тульской области, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Газпром газораспределение Тула".

"Инцидент произошел в воскресенье вечером. Родители и двое детей были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы при обследовании квартиры выявили самовольно установленную газовую колонку, в то время как в этом жилом доме есть центральное отопление и предусмотрена только установка газовых плит.

В следственном управлении СКР по Тульской области "Интерфаксу" подтвердили информацию об отравлении семьи угарным газом, по данному факту проводится доследственная проверка.