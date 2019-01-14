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14.01.19 12:12
Аномально низкое атмосферное давление фиксируется в Москве
По информации синоптиков, в первый день рабочей недели атмосферное давление опустилось до 729 мм ртутного столба (972 гПа), а во вторник еще чуть понизится до 728 мм (971 гПа).
Сайт уточняет, что рекорды атмосферного давления не обновятся, но текущие значения приблизятся к ним.
Метеочувствительным людям следует в предстоящие пару дней очень внимательно отнестись к своему здоровью.
Рекорд атмосферного давления для 14 января - 720 мм ртутного столба и был зафиксирован в 1948 году. Минимум для 15 января - 719 мм ртутного столба, так же отмечался в 1948 году, говорится в сообщении.
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