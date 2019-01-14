Собянин: Новый участок метро "Саларьево" - "Коммунарка" будет запущен в мае

14.01.19 14:56

© РИА Новости. Антон Денисов

14 января. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск нового участка метро "Саларьево" - "Коммунарка".

"Основные строительные работы завершены. Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров", - сказал Собянин.

По его словам, несколько месяцев также понадобится для пусконаладки оборудования.

Как говорится в материалах мэрии, общая протяжённость нового участка Сокольнической линии составляет 12 километров. Большая часть участка выполнена в наземном исполнении.

Впервые в Москве также будет открыт совмещённый автомобильный и метро-тоннель длиной 1,9 километров, расположенный на пересечении новой линии метро с Калужским шоссе. Для пассажиров будут открыты четыре станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

В целом строительство метро на присоединённых территориях улучшит транспортное обслуживание более 600 тысяч человек, которые сегодня живут в новой Москве, отмечается в материалах мэрии.