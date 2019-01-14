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14.01.19 14:56
Собянин: Новый участок метро "Саларьево" - "Коммунарка" будет запущен в мае
"Основные строительные работы завершены. Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров", - сказал Собянин.
По его словам, несколько месяцев также понадобится для пусконаладки оборудования.
Как говорится в материалах мэрии, общая протяжённость нового участка Сокольнической линии составляет 12 километров. Большая часть участка выполнена в наземном исполнении.
Впервые в Москве также будет открыт совмещённый автомобильный и метро-тоннель длиной 1,9 километров, расположенный на пересечении новой линии метро с Калужским шоссе. Для пассажиров будут открыты четыре станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
В целом строительство метро на присоединённых территориях улучшит транспортное обслуживание более 600 тысяч человек, которые сегодня живут в новой Москве, отмечается в материалах мэрии.
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