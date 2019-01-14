Дума в четверг объявит о своей позиции относительно участия делегации РФ в ПАСЕ

14.01.19 15:56

© РИА Новости. Владимир Сергеев

14 января. Interfax-Russia.ru - В четверг Госдума публично объявит о своей позиции относительно целесообразности участия делегации РФ в январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил первый вице-спикер Иван Мельников.

"В четверг запланировано рассмотрение проекта постановления и заявления по вопросу участия делегации Федерального Собрания РФ, конкретно, в данном случае, Государственной Думы в сессии ПАСЕ", - сказал журналистам в понедельник И.Мельников.

Сессия открывается 21 января в Страсбурге; в состав российской делегации, в случае ее направления на сессию, войдут, как обычно, депутаты и сенаторы.

И.Мельников уточнил, что данный вопрос будет рассматриваться в четверг первым в повестке дня.